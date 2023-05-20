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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:58

Миронов переизбран председателем партии "Справедливая Россия - За правду"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Съезд "Справедливой России - За правду" в субботу определил руководителей партии.

Так, председателем партии переизбран Сергей Миронов, сопредседателями также вновь стали Захар Прилепин и первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме Геннадий Семигин.

Соответствующие решения были приняты по итогам тайного голосования участников съезда, в котором принимают участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также руководители и представители региональных отделений СРЗП, руководство и актив молодежного крыла партии, представители волонтерских и общественных организаций, известные политологи, деятели культуры.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствуют участники и волонтеры специальной военной операции и военные корреспонденты, освещающие ход проведения СВО.

СРЗП Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов Захар Прилепин Геннадий Семигин
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