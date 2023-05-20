Два человека стали жертвами взрыва в одном из поселков ЛНР

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли в результате срабатывания взрывного устройства в воздухе в поселке Калиново-Борщеватое в Луганской народной республике, сообщил в субботу мэр города Сергей Колягин.

"В результате срабатывания неизвестного взрывного устройства в воздухе, на территории населенного пункта Калиново-Борщеватое погибли двое и ранены двое наших жителей", - сообщил он в соцсетях.

По словам Колягина, информация о повреждениях и подробности случившегося уточняются.