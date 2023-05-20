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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:58

Город Пологи в Запорожской области частично обесточен после артиллерийского удара ВСУ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Город Пологи на севере Запорожской области попал в субботу под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по городу Пологи. Прилёты зафиксированы на заводе "Минерал" и электроподстанции. Частично обесточены город Пологи и Пологовский район", - сказал он.

МЧС ликвидирует пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Пологи - один из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области, которые чаще всего подвергаются украинским обстрелам. Он вошел в перечень городов, из которых власти организовали добровольный выезд населения в целях безопасности. Согласно открытым данным, до последнего времени в нем проживали до 20 тысяч человек.

ВСУ Запорожская область
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