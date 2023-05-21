Сход 12 грузовых вагонов произошел в Забайкалье
Жертв нет
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - На перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) произошел сход 12 вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
"Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено", - говорится в сообщении.
По информации ЗабЖД, задержан пассажирский поезд №1 Владивосток - Москва. Также ожидается задержка пассажирского поезда №8 Новосибирск - Владивосток.
Отменены пригородные пассажирские поезда №6211 Чернышевск - Шилка и №6212 Шилка - Чернышевск.
Для ликвидации последствий направлены четыре восстановительных поезда.