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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Сход 12 грузовых вагонов произошел в Забайкалье

Жертв нет

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - На перегоне Куэнга - Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) произошел сход 12 вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

"Пострадавших нет, угрозы экологии нет. В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено", - говорится в сообщении.

По информации ЗабЖД, задержан пассажирский поезд №1 Владивосток - Москва. Также ожидается задержка пассажирского поезда №8 Новосибирск - Владивосток.

Отменены пригородные пассажирские поезда №6211 Чернышевск - Шилка и №6212 Шилка - Чернышевск.

Для ликвидации последствий направлены четыре восстановительных поезда.

Забайкалье МЧС России
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