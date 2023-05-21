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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:07

На шебекинском мусорном полигоне продолжается начавшийся из-за обстрела пожар

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Единичные очаги возгорания остаются на мусорном полигоне в городе Шебекино, который был обстрелян со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Город Шебекино ночью обстреляли из РСЗО, 8 снарядов попали на полигон ТБО, произошло возгорание мусора. Сейчас на свалке есть единичные очаги возгорания, которые продолжают тушить, параллельно ведется работа по засыпке грунтом. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пожар на мусорном полигоне в Шебекине начался после обстрела со стороны Украины в ночь на 21 мая.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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