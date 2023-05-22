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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Минобороны РФ сообщило об ударах штурмовой авиации по ВСУ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые самолеты Су-25СМ Центрального военного округа нанесли ракетный удар по вооруженным силам Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Пилоты в составе боевых пар приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли ракетные удары по живой силе и легкобронированной технике", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, после поражения цели 80-миллиметровыми неуправляемыми ракетами летчики штурмовиков выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.

Штурмовик Су-25 предназначен для поддержки сухопутных сил непосредственно над полем боя при прямой видимости цели. В его задачи входит уничтожение малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Минобороны РФ Су-25 ВСУ
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