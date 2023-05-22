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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Десять лесных пожаров потушили в Омской области за выходные

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Омской области за выходные потушили десять лесных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ Лесного хозяйства региона в понедельник.

"Шесть из них в Тевризском, Муромцевском, Большеуковском, Называевском, Омском районах лесхозы ликвидировали в воскресенье", - говорится в сообщении.

Накануне в борьбе с огнем были задействованы 83 человека, включая 52 парашютистов-десантников ФБУ "Авиалесоохрана", помогавших Большеуковскому лесхозу в борьбе с двумя пожарами сразу.

Отмечается, что сейчас действующих лесных пожаров в регионе нет.

Между тем в понедельник в связи с погодными условиями на большей части территории региона сохраняется 4-й класс пожарной опасности, а в северных районах установился 5-й класс.

Особый противопожарный режим в регионе установлен по 25 июня для 26 муниципальных районов и Омска. В северных районах он продлится до 28 июня. 8 мая в связи с природными пожарами в области ввели режим ЧС, при этом в 11 северных районах до особого распоряжения запретили все виды охоты.

На прошлой неделе Главное управление лесного хозяйства региона продлило срок ограничения на посещение лесов: на территории большинства районов оно будет действовать до 6 июня, в шести северных районах (Большеуковском, Тарском, Знаменском, Седельниковском, Тевризском и Усть-Ишимском) - до 8 июня.

Омская область Авиалесоохрана лесные пожары
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