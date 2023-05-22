Ученые спрогнозировали большой улов сельди у Сахалина и Южных Курил в этом году

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хорошие уловы сельди возле Сахалина и Южных Курил, которые могут превысить показатели прошлого года, ожидают в 2023 году ученые. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

"Наибольшие уловы сельди в Сахалинской области в последние годы наблюдались в 2020-2022 годы и достигли 9,1 тыс. тонн (в 2022 году - ИФ). С учетом динамики состояния запасов сельди ожидается, что в 2023 году эти показатели будут превышены", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к середине мая текущего года вылов сельди в регионе уже составил 6,6 тыс. тонн, что в два раза превышает улов на это время прошлого года и в шесть раз на эту же дату 2021 года. Промысел сельди продолжается.

"После длительного периода низкой численности сельди и минимальных уловов (с 2010 по 2015 годы включительно - ИФ) у побережья Сахалина и южных Курильских островов наблюдается устойчивое ежегодное увеличение запасов сельди, и, как следствие, увеличиваются объемы вылова, рекомендуемые к промыслу", - отмечает пресс-служба.

Порядка 80-90% всей сельди в сахалино-курильских водах вылавливается у юго-восточной и южной частей Сахалина. Промысел здесь организуется преимущественно в период нереста в апреле-июне, когда сельдь образует скопления высокой плотности, легкодоступные для лова малыми ставными и кошельковыми неводами, уточняет пресс-служба.