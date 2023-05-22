Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Ученые спрогнозировали большой улов сельди у Сахалина и Южных Курил в этом году

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хорошие уловы сельди возле Сахалина и Южных Курил, которые могут превысить показатели прошлого года, ожидают в 2023 году ученые. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

"Наибольшие уловы сельди в Сахалинской области в последние годы наблюдались в 2020-2022 годы и достигли 9,1 тыс. тонн (в 2022 году - ИФ). С учетом динамики состояния запасов сельди ожидается, что в 2023 году эти показатели будут превышены", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к середине мая текущего года вылов сельди в регионе уже составил 6,6 тыс. тонн, что в два раза превышает улов на это время прошлого года и в шесть раз на эту же дату 2021 года. Промысел сельди продолжается.

"После длительного периода низкой численности сельди и минимальных уловов (с 2010 по 2015 годы включительно - ИФ) у побережья Сахалина и южных Курильских островов наблюдается устойчивое ежегодное увеличение запасов сельди, и, как следствие, увеличиваются объемы вылова, рекомендуемые к промыслу", - отмечает пресс-служба.

Порядка 80-90% всей сельди в сахалино-курильских водах вылавливается у юго-восточной и южной частей Сахалина. Промысел здесь организуется преимущественно в период нереста в апреле-июне, когда сельдь образует скопления высокой плотности, легкодоступные для лова малыми ставными и кошельковыми неводами, уточняет пресс-служба.

Сахалин Южные Курилы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Рособоронэкспорт" сообщил о случаях нарушения договоров со стороны партнеров по ВТС

Думский комитет одобрил новые штрафы для владельцев домашних животных

Думский комитет одобрил новые штрафы для владельцев домашних животных

Акции "Яндекса" дорожают на новостях второй день подряд

Акции "Яндекса" дорожают на новостях второй день подряд

Возможность консульского доступа США к Гершковичу будет зависеть от ситуации

Запорожская АЭС переведена на резервное электроснабжение

Четыре человека, включая двоих детей, стали жертвами пожара в Прикамье

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Якутске

Что произошло за день: воскресенье, 21 мая

Возобновлено движение по перекрытому из-за дыма от пожара участку свердловской трассы

МИД РФ отметил, что G7 "зациклилась" на всеобъемлющей конфронтации с Россией

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });