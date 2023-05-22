Директор генерального секретариата МИД Бутин стал заместителем министра

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сергей Бутин назначен заместителем министра иностранных дел России. Такой указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Одновременно с этим президент подписал указ, разъясняющий структуру МИД: в министерстве разрешается иметь "десять заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра, одного статс-секретаря - заместителя министра и одного генерального директора".

В предыдущей редакции указ также разрешал иметь 10 заместителей министра иностранных дел, в том числе одного заместителя министра по вопросам противодействия терроризму - соответствующий пост занимал Олег Сыромолотов, освобожденный от должности 19 мая.

Сергей Бутин с 2017 года занимал должность директора генерального секретариата МИД.