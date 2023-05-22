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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

МЧС России сообщило о нормализации ситуации с природными пожарами и паводками

МЧС России сообщило о нормализации ситуации с природными пожарами и паводками
Паводок в Рязанской области
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Обстановка с природными пожарами и паводковая ситуация в стране стабилизировались, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

По ее данным, в 15 регионах страны на сегодняшний день действуют 78 очагов на площади 6,4 тыс. га.

"В 8 субъектах освободились от воды 149 жилых домов, 359 приусадебных участков и 13 участков автомобильных дорог. Также вода с затопленных территорий Иркутской области полностью сошла", - отметили в пресс-службе.

Всего в семи регионах остаются подтопленными порядка семи жилых домов, 279 приусадебных участков, пять низководных мостов и 13 участков автомобильных дорог.

"Проводятся работы по просушке жилья и расчистке придомовых территорий, оказывается адресная помощь населению. Комиссиями ведется оценка ущерба, финансовые средства для оказания помощи спланированы", - добавили в МЧС РФ.

МЧС РФ
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