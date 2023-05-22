Сахалин пригласил китайский бизнес участвовать в нефтегазовых проектах региона

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство Сахалинской области предложило китайскому бизнесу принять участие в нефтегазовых проектах региона, а также в строительстве нефтеперерабатывающего завода и в приобретении его продукции, сообщила пресс-служба администрации региона.

В Южно-Сахалинске с визитом находится делегация китайской провинции Хэйлунцзян, с которой в понедельник встретился губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Мы провели деловые переговоры по нескольким направлениям. Прежде всего, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес из стран АТР, в частности из Китая, пришел в наши нефтегазовые проекты, которые покинули американские и европейские компании, и на правах покупателей готовой продукции, и как поставщики технологических решений для сферы добычи и переработки", - сказал Лимаренко через пресс-службу.

Он предложил китайским бизнесменам участие в проекте строительства на Сахалине НПЗ и заключение контрактов на приобретение его продукции. "Строительство такого мощного НПЗ изначально нацелено на крупные международные рынки и нуждается во внешних покупателях его продукции", - отмечает пресс-служба.

В числе других возможных направлений сотрудничества китайским гостям представили проекты создания логистического центра на базе аэропорта Южно-Сахалинска, строительства нового грузового морского порта в Поронайском районе (восточное побережье Сахалина) и модернизации крупнейшего в регионе Корсаковского морпорта (после модернизации он сможет принимать суда любого типа и осадки, включая танкеры-газовозы), а также проекты в агропромышленном комплексе.

"Мы видим большой потенциал в сотрудничестве. Подробно расскажем об этом бизнесу и примем решение", - привела пресс-служба слова руководителя делегации, вице-губернатора провинции Хэйлунцзян Ван Исинь.