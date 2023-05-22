Гравюру Рембрандта по сюжету полотна из собрания Лувра выставят на аукционе в Москве

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Гравюра Рембрандта ван Рейна по сюжету полотна из собрания Лувра выставят на аукционе галереи Altmans за 1,3 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукциона.

"Топ-лотом аукциона и главным украшением всей коллекции стал офорт нидерландского художника Рембрандта ван Рейна "Ангел, покидающий семью Тобиаса". Стартовая стоимость лота - 1,3 млн руб. Небольшую гравюру размером 12х16 сантиметров мастер выполнил в 1641 году, спустя четыре года после завершения работ над большим живописным полотном с аналогичным сюжетом и названием. На данный момент картина находится в собрании Лувра в Париже и считается главным произведением раннего периода его творчества", - сообщили агентству в пресс-службе.

Отмечается, что всего до наших дней дошло несколько таких эстампов, созданных Рембрандтом с оригинальной пластины. В частности, один из них опубликован в каталоге Британского музея.

Всего в каталог аукциона "Первые имена мирового искусства" вошло более 30 авторских графических произведений.

Кроме того, топ-лотами аукциона стали две оригинальные литографии Сальвадора Дали "Кадуцей Марса, питаемый огненным шаром Юпитера" 1974 года и "Дева" 1967 года из серии "Знаки зодиака". Отмечается, что оба артефакта были созданы с оригинального литографского камня Дали, их ценность и аутентичность подтверждены автографом художника. Стоимость гравюры "Кадуцей Марса…" составит порядка 1 млн рублей, "Девы" - 650 тысяч рублей на старте. Обе работы были представлены публике на международной выставке "Сальвадор Дали. A Surreal Love" в Тель-Авиве в 2019 году.

Также на аукционе будут представлены цветная литография Марка Шагала "Давид и Авессалом" 1965 года из серии "La Bible". На аукционе также будут выставлены два листа из графической серии 1799 года "Капричос" испанского художника Франсиско Гойя в смешанной технике офорта и акватинты. Кроме того, собрание дополнит оригинальный рисунок "Ежик в тумане" Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой.

Перед проведением торгов, все предметы будут представлены на предаукционной выставке в галерее Altmans с 29 мая по 13 июня. Сами торги пройдут в онлайн-режиме на российской ArtTech-платформе "АртСреда".