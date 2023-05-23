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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

Главком ВМФ России совершил визит в Иран

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов совершил визит в Иран, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Во время визита он встретился с командующим военно-морскими силами армии Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани, а также с рядом других высоких должностных лиц из числа военного руководства", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

"В ходе встреч были обсуждены вопросы военно-морского сотрудничества и обмена опытом между военными моряками двух стран", - заявили в российском военном ведомстве.

В министерстве заявили, что Евменов посетил военно-морские учебные заведения и военно-морские базы, а также предприятия военно-промышленного комплекса Ирана.

"По мнению обеих сторон, визит главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова свидетельствует о достигнутом высоком уровне военно-морского взаимодействия и сотрудничества между Россией и Ираном", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Россия и Иран регулярно проводят совместные военно-морские учения.

В марте в Аравийском море состоялось трёхстороннее военно-морское учение России, Китая и Ирана "Морской пояс безопасности-2023".

ВМФ России Минобороны РФ Иран Николай Евменов
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