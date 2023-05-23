Три человека погибли и два пострадали во время сварочных работ в Ленинградской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Несколько человек погибли и пострадали при проведении сварочных работ во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во вторник.

"Из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО "ДИДАЛ СК" произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона. Три человека погибли на месте, двоим пострадавшим во Всеволожской больнице оказывается медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

По информации властей, ЧП произошло на территории массива Соржа-Старая.