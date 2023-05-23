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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

"СовЭкон" повысил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2023 году до 88 млн т

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Аналитики центра "СовЭкон" повысили прогноз урожая пшеницы в РФ в 2023 году на 1,2 млн тонн, до 88 млн тонн.

"Прогнозируемые сборы ниже рекордных показателей прошлого года, но на 7% превышают средний показатель за пять лет", - говорится в сообщении центра.

Прогноз был повышен на фоне благоприятной погоды на юге. "Здесь сохраняется высокая влагообеспеченность посевов. За последние 30 дней в основных аграрных регионах юга выпало 50-100 мм осадков, что равноценно 100-150% от нормы, - уточняет центр. - В этих условиях зерновые активно развивались".

Проведенный экспертами анализ состояния растений на основе спутниковых и метеорологических данных предсказывает повышенную вероятность повторения высокой урожайности в южных регионах.

Минсельхоз РФ оценивает сбор пшеницы в этом году в 78 млн тонн.

В 2022 году РФ собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.

СовЭкон
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