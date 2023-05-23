Шесть человек погибли в ДТП в Туве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли, еще трое пострадали в ДТП с участием трех автомобилей вечером во вторник в Кызылском районе Тувы на 858-м километре автодороги Р-257 "Енисей".

"Страшная автоавария унесла жизни пяти женщин и одного мужчины. К сожалению, у них не было шансов спастись. Последствия столкновения автомашин были настолько сильными", - написал глава Тувы Вячеслав Ховалыг в своем телеграм-канале.

По его данным, еще двое мужчин в тяжелом состоянии находятся в республиканской больнице №1.

Он сообщил, что поручил социальному блоку правительства оказать всю необходимую помощь и поддержку.

"По предварительным данным, они все среднего возраста", - отметил Ховалыг.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Республиканская прокуратура сообщила, что по факту ДТП проводится проверка.