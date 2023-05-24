В МЧС рассказали об использовании беспилотников для поиска пропавших детей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - МЧС РФ использует беспилотные летательные аппараты для поиска пропавших несовершеннолетних, сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

"Да, МЧС РФ применяются беспилотники для поиска детей", - сообщил Охотенко журналистам на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Он добавил, что в регионах, где установлен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, министерством данные меры не применяются.

Охотенко также подчеркнул, что родителям необходимо заблаговременно готовить детей к посещению леса, чтобы снизить возможные риски пропажи несовершеннолетних.

"Детей надо готовить к походу в лес. Наша задача - сделать их выходы на природу безопасными", - добавил он.

Порядка 60% времени специалистами МЧС уходит на сбор первичной информации в ходе исчезновения ребенка.

"Именно сбор первичной информации помогает значительно сузить квадратуру, направить силы, где действительно может быть успех", - отметил Охотенко, подчеркнув, что собранные аналитические данные зачастую гарантируют скорость и успех в поиске.