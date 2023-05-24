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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Лавров в начале июня примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в ЮАР

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 1-2 июня в Кейптауне примет участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС, обсудит подготовку к саммиту "пятерки", сообщили в среду в МИД России.

"Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, проведут обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства БРИКС, включая институциональное развитие объединения", - заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, "особое внимание планируется уделить подготовке к предстоящему с 23 по 24 августа 15-му саммиту "пятерки".

МИД РФ Мария Захарова Сергей Лавров ЮАР
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