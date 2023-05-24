МВД занялось розыском пропавших и идентификацией неопознанных трупов в новых регионах

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - МВД организована работа по розыску пропавших без вести, а также по идентификации неопознанных трупов граждан, погибших в результате боевых действий в новых субъектах РФ.

Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель подразделения Главного управления уголовного розыска МВД России Максим Черныш.

По его словам, правоохранительные органы делают все возможное для нейтрализации враждебных криминальных элементов и наведения конституционного порядка в регионах.

Он отметил, что на сегодня фактов исчезновения детей на новых территориях не зафиксировано.