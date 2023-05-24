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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Спецпредставитель президента РФ заявил, что Москва ждет масштабных решений от саммита Россия-Африка в Петербурге

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Москве ожидают прорывных решений в ходе предстоящего в июле в Санкт-Петербурге второго саммита Россия-Африка, заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов.

"Считаем, что заданный на первом российско-африканском саммите импульс выведет наши отношения на новый уровень. Ожидаем от предстоящего саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге новых масштабных решений", - сказал Богданов в среду на торжественном заседании в честь предстоящего 25 мая Дня Африки.

По его словам, страны Африки за сравнительно короткий промежуток времени совершили большой скачок в своем развитии. Как подчеркнул Богданов, "мы заинтересованы в дальнейшем продвижении партнерства, уже достигли значительных успехов".

Однако, добавил высокопоставленный дипломат, полностью раскрыть потенциал отношений с Африкой только предстоит.

Среди перспективных сфер сотрудничества Богданов назвал, в частности, энергетику, геологоразведку, военно-техническое сотрудничество и обмен кадрами.

Саммит Россия-Африка пройдет в Санкт-Петербурге 26-29 июля.

Михаил Богданов Африка МИД
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