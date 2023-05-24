НАУФОР начала подготовку рекомендаций по мониторингу недобросовестных практик

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Рабочая группа Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) по противодействию недобросовестным практикам и злоупотреблениям на рынке ценных бумаг начала разработку методических рекомендаций мониторинга нестандартных операций с применением критериев нестандартных операций.

Об этом сообщила пресс-служба НАУФОР.

Участники группы обсудили варианты критериев для выявления схем, описанных в сборнике типологий недобросовестных и неправомерных практик при сделках с финансовыми инструментами. Критерии планируется протестировать в компаниях после получения комментариев и предложений.

Разработанный НАУФОР в 2021 году сборник типологий содержит описания недобросовестных и неправомерных действий при сделках с финансовыми инструментами и механизмы их выявления, среди которых действия по дестабилизации цен, искусственное формирование стоимости финансового инструмента с использованием высокочастотных торговых алгоритмов, создание ложного или вводящего в заблуждение спроса или предложения на финансовые инструменты, создание видимости торговой активности.

Проводимая работа направлена на повышение эффективность внутренних процедур профучастников по мониторингу действий клиентов и управления риском.