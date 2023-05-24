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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Гохран 27 июня проведет третий в 2023 году аукцион по продаже алмазов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Гохран 27 июня проведет третий в 2023 году аукцион по продаже на внутреннем рынке алмазов (за исключением алмазов спецразмеров, то есть 10,8 карата и более), говорится в сообщении ведомства.

На аукцион выставлены лоты начальной стоимостью $9,23 млн и общей массой 230 тысяч карат, в основном это сырье категории gem + near gem. Исходя из этих цифр, средняя цена предложенных алмазов - около $40 за карат.

В феврале Гохран провел два открытых аукциона, в ходе которых реализовал алмазное сырье категорий gem + near gem на сумму чуть более $43 млн, что превышало начальную цену на этих торгах ($35,3 млн). Общая масса реализованного сырья составляла 727 тысяч карат, то есть средняя цена была на уровне $59,2 за карат.

Также Гохран в 2023 году провел два аукциона по бриллиантам, на которых выручил в общей сложности $619 тысяч.

Поступления от реализации драгкамней и драгметаллов в бюджет этого года ожидаются на уровне 2,5 млрд рублей.

В 2021 году участие в аукционах Гохрана принимала АК "АЛРОСА", которая действовала в интересах своих клиентов, испытывающих недостаток алмазного сырья для выполнения заказов. Тогда "АЛРОСА" выкупила до 80% алмазов в ходе аукционов, на которых Гохран выручил около $160 млн.

Входящий в систему Минфина Гохран России отвечает за ценности государственного фонда, куда входят драгоценные металлы и камни, а также изделия из них. В рамках управления фондом Гохран покупает и продает ценности, включая добытые на территории России необработанные алмазы.

АЛРОСА Гохран Минфин
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