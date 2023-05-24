Росстат сообщил о росте цен промпроизводителей в апреле на 2,4%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле 2023 года цены производителей промышленных товаров выросли на 2,4% к марту после роста на 2,6% в марте и на 0,9% в феврале, сообщил Росстат.

До февраля был длительный период снижения цен промпроизводителей на протяжении 9 месяцев - в январе они сократились на 0,9%, на 0,8% в декабре 2022 года, на 0,4% в ноябре, на 2,5% в октябре, на 0,8% в сентябре, на 1,0% в августе, на 2,2% в июле, на 4,1% в июне, на 6,9% в мае 2022 года.

До этого цены производители росли на 6,3% в апреле 2022 года (максимум с 1999 года, когда они увеличились на 6,9%), на 5,9% в марте, на 3,9% в феврале, на 0,1% в январе 2022 года

Повышение цен промпроизводителей в апреле 2023 года существенно превысило ожидания рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале мая аналитики прогнозировали рост на 1,0%.

При этом в годовом выражении цены промпроизводителей в апреле были на 12,7% ниже, чем в апреле 2022 года, в марте снижение составляло 10,7%, в феврале - 7,5%, в январе - 4,6%.

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в апреле выросли на 5,5% (в годовом сравнении - упали на 33,1%). При поставках на внутренний рынок в апреле относительно марта стали больше стоить концентраты сурьмяные - на 48,8%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 29,1%, газ горючий природный (газ естественный) - на 18,8%, глины огнеупорные - на 16,1%, агломерат железорудный доменный - на 15,5%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки - на 15,3%, окатыши железорудные (окисленные) - на 14,2%, руда железная товарная необогащенная - на 12,8%, концентрат железорудный - на 12,3%.

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в апреле этого года выросли на 2,0% (в годовом сравнении - снизились на 8,3%). Существенное увеличение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов и кокса: на пропан и бутан сжиженные - на 28,2%, бензин автомобильный марки АИ-98 и выше - на 27,9%, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки - на 25,5%, мазут топочный - на 23,2%, битумы нефтяные строительные - на 21,4%, кокс и полукокс из каменного угля - на 17,2%, битумы нефтяные дорожные - на 16,9%, услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком - на 14,0%, газойли - на 13,7%, газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки - на 12,6%, бензин автомобильный марки от АИ-96 до АИ-98 - на 12,3%.

В металлургическом производстве в апреле выросли цены на кобальт необработанный - на 13,9%, трубы, трубки и фитинги для труб и трубок медные - на 12,5%, чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах - на 11,5%, прокат листовой холоднокатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм - на 11,2%, услуги по производству изделий из драгоценных металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком - на 10,9%, алюминий необработанный - на 10,8%, прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм - на 10,5%, прокат сортовой и катанка горячекатаные со свободной намоткой в бухты из нелегированных сталей - на 10,0%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей снизились в апреле 2023 года на 0,8% (в годовом сравнении выросли на 14,9%).