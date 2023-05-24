В Дагестане 12 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Двенадцать человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате ДТП в Дагестане, сообщает управление СК РФ по республике.

"Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 мая 2023 года на 42 километре дороги Кизилюрт-Буйнакск с участием автомобилей марки "Газель" и "Камаз", в результате которого пострадали 7 взрослых и 5 детей", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, на месте происшествия работают следователи, добавили в ведомстве.