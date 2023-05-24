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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Три человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Ивановской области

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с большегрузом на трассе Иваново - Владимир, сообщила пресс-служба УМВД по Ивановской области.

По данным полиции, в районе населенного пункта Синяя Осока (Тейковский район Ивановской области) пассажирский автобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший в сторону Владимира, столкнулся со встречным большегрузом КАМАЗ.

"Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте ДТП. Погибли два пассажира", - говорится в сообщении.

Четверо пассажиров автобуса доставлены в областную клиническую больницу, всего в салоне было семь пассажиров, отмечается в сообщении.

Автобус следовал из Кинешмы в Москву.

Иваново ДТП
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