Лесные пожары на площади почти 7 тыс. га тушат на Дальнем Востоке

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU -На Дальнем Востоке тушат 12 лесных пожаров на площади около 7 тыс. га, сообщил в четверг департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

"В ДФО тушат 12 лесных пожаров на площади 6 тыс. 848 га", - говорится в сообщении

Площадь пожаров за сутки выросла почти на 900 га, по данным на среду, в ДФО тушили восемь лесных пожаров на площади 5 тыс. 971,5 га.

Борьбу с огнем в лесах ведут 844 человека, задействовано 155 единиц спецтехники, привлечено к мониторингу 32 воздушных судна, девять- к тушению.