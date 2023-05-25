"Балтзавод" до 2030 г. построит судно для перезарядки реакторов атомных ледоколов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - АО "Балтийский завод" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) и ФГУП "Атомфлот" подписали контракт на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО), сообщает пресс-служба ОСК.

Подписи под документом поставили исполняющий обязанности генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица и генеральный директор АО "Балтийский завод" Юрий Гордиенков.

Балтийский завод определен единственным исполнителем госконтракта на строительство МСАТО проекта 22770 распоряжением правительства РФ. Судно предназначено для выполнения полного комплекса работ по перезарядке ядерных энергетических установок действующих атомных ледоколов, а также плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" (и в перспективе - модернизированных плавучих энергоблоков).

Финансирование строительства судна предполагается по схеме: 50% за счет средств бюджета РФ, 50% за счет инвестиционной программы госкорпорации "Росатом". Сумма контракта в сообщении не раскрывается.

"Строительство предусмотрено в соответствии с планом развития Севморпути на период до 2035 года, утвержденным распоряжением правительства РФ, планируемый срок сдачи - 2029 год", - цитирует пресс-служба ОСК заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

"Судно атомно-технологического обслуживания проекта 22770 является важным объектом для инфраструктуры Росатомфлота. Перед этим судном будет стоять множество задач: обеспечение операций по перезарядке реакторов атомных ледоколов, хранение свежего и отработавшего ядерного топлива", - приводятся в сообщении слова Ирлицы.

Длина МСАТО составляет 158,8 м, ширина - 26 м, водоизмещение - 22,6 тыс. тонн, мощность энергетической установки - 9,28 МВт, скорость - 12 узлов.

Ранее Ирлица заявлял, что "Атомфлот" рассчитывает получить новое судно атомно-технологического обслуживания проекта 22770 в 2028 году. По его словам, постройка этого судна является одной из основных задач "Атомфлота". Несвоевременный его ввод в строй может стать "тормозом в развитии ледоколов", так как после отработки топлива они могут остановиться. В настоящее время работы по перезарядке реакторов атомных ледоколов предыдущих поколений обеспечивает плавбаза "Имандра", но ее возможностей, по оценкам "Атомфлота", не хватит для обслуживания новых мощностей российской ледокольной группировки.

Как сообщалось, контракт на строительство МСАТО "Атомфлот" планировал подписать еще до конца 2022 года. Планировалось, что судно будет заложено осенью 2024 года, спущено на воду - в 2027 году.