Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

МЧС связало каждую пятую ЧС в Арктике с разливам нефти или нефтепродуктов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Около 20% чрезвычайных ситуаций, произошедших за последние пять лет в арктической зоне России, связаны с разливами нефти и нефтепродуктов, заявил руководитель аппарата главы МЧС Николай Борисов на Невском международном экологическом конгрессе.

"Основными рисками, которые могут привести к серьезным экологическим последствиям в арктической зоне, на сегодняшний день являются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Аварии на объектах добычи, переработки и транспортировки углеводородов и их производных оказывают негативное воздействие не только на здоровье людей, но и на хрупкую природу региона. С 2018 года каждая пятая чрезвычайная ситуация - с попаданием сырья и продуктов переработки нефтегазовой промышленности в экосистему Арктики" - сказал он.

По его словам, всего за пять лет в российской Арктике произошло 40 ЧС, которые привели к серьезным социальным и экономическим последствиям.

Разлив топлива в Норильске

10
МЧС Арктика Николай Борисов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

Депутат Аксаков допустил отмену НДФЛ для вкладов со сроком 3 и более лет

Депутат Аксаков допустил отмену НДФЛ для вкладов со сроком 3 и более лет

Рособрнадзор разъяснил, что в ЕГЭ по географии включены новые территории России

Рособрнадзор разъяснил, что в ЕГЭ по географии включены новые территории России
Военная операция на Украине

Мобилизованных с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями от службы не освободят

Беспилотник сбит на подлете к Белгороду

МГИМО переведен на дистанционный режим из-за случая заболевания корью

МГИМО переведен на дистанционный режим из-за случая заболевания корью

"Яндекс" предложит инвесторам на выбор участие в российском или международном бизнесах

Послов ФРГ, Дании и Швеции вызвали в МИД из-за расследования подрывов "Северных потоков"

Послов ФРГ, Дании и Швеции вызвали в МИД из-за расследования подрывов "Северных потоков"

Госдума расширила перечень экстремистских материалов, хранить которые запрещено

Госдума расширила перечень экстремистских материалов, хранить которые запрещено

Гладков сообщил об обстрелах территорий семи районов Белгородской области за сутки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });