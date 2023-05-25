МЧС связало каждую пятую ЧС в Арктике с разливам нефти или нефтепродуктов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Около 20% чрезвычайных ситуаций, произошедших за последние пять лет в арктической зоне России, связаны с разливами нефти и нефтепродуктов, заявил руководитель аппарата главы МЧС Николай Борисов на Невском международном экологическом конгрессе.

"Основными рисками, которые могут привести к серьезным экологическим последствиям в арктической зоне, на сегодняшний день являются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Аварии на объектах добычи, переработки и транспортировки углеводородов и их производных оказывают негативное воздействие не только на здоровье людей, но и на хрупкую природу региона. С 2018 года каждая пятая чрезвычайная ситуация - с попаданием сырья и продуктов переработки нефтегазовой промышленности в экосистему Арктики" - сказал он.

По его словам, всего за пять лет в российской Арктике произошло 40 ЧС, которые привели к серьезным социальным и экономическим последствиям.