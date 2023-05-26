Компания Russian World Vision приобрела права на фильмы Миядзаки и вернет их в прокат

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Компания Russian World Vision стала обладателем прав на фильмы японского режиссера Хаяо Миядзаки, все фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, сообщил генеральный директор студии Константин Елкин.

"Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки. Фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, на данный момент мы ведем переговоры с площадками. В чьем каталоге окажется библиотека, будет известно позднее", - сказала Елкин, слова которого "Интерфаксу" привели в пресс-службе компании.

В Russian World Vision сообщили, что в правообладание компании перешли 22 фильма золотой библиотеки студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году. В библиотеку входят десять фильмов Миядзаки. Компания приобрела все виды прав и планирует реализовать их на территории РФ и СНГ.

Так, права приобретены на картины "Унесённые призраками", "Ходячий замок", "Навсикая из долины ветров", "Небесный замок Лапута", "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Порко Россо", "Принцесса Мононоке", "Рыбка Поньо на утесе" и "Ветер крепчает".

Как отметила директор по прокату компании Дарья Рязанцева, "в течение действующего срока прав мы планируем осуществить полноценный повторный прокат картин. Также все фильмы попадут в кинотеатральную библиотеку компании и будут доступны для разовых событийных показов в кинотеатрах".

Накануне стало известно о том, что фильмы Миядзаки перестанут быть доступны в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" после 31 мая.

Хаоя Миядзаки - японский режиссёр-аниматор, сценарист, писатель и продюсер. Миядзаки не раз становился лауреатом мировых кинопремий, на его счету Золотой медведь Берлинского кинофестиваля, Золотой лев кинофестиваля в Венеции и два Оскара - за анимационный фильм "Унесенные призраками" (2003 год) и почетная премия за вклад в кинематограф (2015 год).