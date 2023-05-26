Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Компания Russian World Vision приобрела права на фильмы Миядзаки и вернет их в прокат

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Компания Russian World Vision стала обладателем прав на фильмы японского режиссера Хаяо Миядзаки, все фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, сообщил генеральный директор студии Константин Елкин.

"Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки. Фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, на данный момент мы ведем переговоры с площадками. В чьем каталоге окажется библиотека, будет известно позднее", - сказала Елкин, слова которого "Интерфаксу" привели в пресс-службе компании.

В Russian World Vision сообщили, что в правообладание компании перешли 22 фильма золотой библиотеки студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году. В библиотеку входят десять фильмов Миядзаки. Компания приобрела все виды прав и планирует реализовать их на территории РФ и СНГ.

Так, права приобретены на картины "Унесённые призраками", "Ходячий замок", "Навсикая из долины ветров", "Небесный замок Лапута", "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Порко Россо", "Принцесса Мононоке", "Рыбка Поньо на утесе" и "Ветер крепчает".

Как отметила директор по прокату компании Дарья Рязанцева, "в течение действующего срока прав мы планируем осуществить полноценный повторный прокат картин. Также все фильмы попадут в кинотеатральную библиотеку компании и будут доступны для разовых событийных показов в кинотеатрах".

Накануне стало известно о том, что фильмы Миядзаки перестанут быть доступны в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" после 31 мая.

Хаоя Миядзаки - японский режиссёр-аниматор, сценарист, писатель и продюсер. Миядзаки не раз становился лауреатом мировых кинопремий, на его счету Золотой медведь Берлинского кинофестиваля, Золотой лев кинофестиваля в Венеции и два Оскара - за анимационный фильм "Унесенные призраками" (2003 год) и почетная премия за вклад в кинематограф (2015 год).

Хаяо Миядзаки Russian World Vision
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"

В РФ контактные линзы ряда производителей внесут в перечень параллельного импорта

Песков сообщил, что "Троице" Рублева предстоит реставрация

Песков сообщил, что "Троице" Рублева предстоит реставрация

В Думе заявили, что исторические карты не подпадут под закон об экстремистских материалах

В Думе заявили, что исторические карты не подпадут под закон об экстремистских материалах

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Геленджике

Защита обжаловала продление ареста журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Пандемия коронавируса

Аксенов отменил все ограничения по коронавирусу в Крыму

Аксенов отменил все ограничения по коронавирусу в Крыму

Задержан скрывавшийся в ДНР экс-директор ростовского "Авиаприборного ремонтного завода"

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под воздействием противоречивых факторов

Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под воздействием противоречивых факторов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });