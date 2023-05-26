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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Абрамченко заявила о снижении выбросов парниковых газов в РФ на 46% с 1990 года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Объемы выбросов парниковых газов в России сократились почти на 46% в период между 1990 и 2021 годом, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Продолжаем работу и в рамках Монреальского протокола, направленного на защиту озонового слоя. По данным национального кадастра за 2021 год, России удалось сократить выбросы парниковых газов почти на 46% по сравнению с базой 1990 года", - сказала Абрамченко в пятницу на Невском экологическом конгрессе в Петербурге.

Виктория Абрамченко
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