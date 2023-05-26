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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Омской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Дорожная авария с участием двух легковых автомобилей унесла жизни шести человек в Омской области.

Предварительно установлено, что днем в пятницу на 96 км трассы Омск - Черлак водитель автомобиля Chevrolet Cruze, перевозивший четверых пассажиров, выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с минивэном Toyota Hiace, сообщает областная прокуратура.

"В результате аварии и последующего возгорания скончались водитель Chevrolet Cruze и его четыре пассажира (две женщины и двое несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе регионального управления ГИБДД журналистам уточнили, что водитель Toyota Hiace также погиб в ДТП.

Омская область
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