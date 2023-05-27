Петербург отмечает 320-летие

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургу в субботу исполняется 320-лет.

В течение выходных в городе будут проходить праздничные мероприятия, центром которых, традиционно, станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, Сенатская и Дворцовая площади.

Утром на Сенатской площади пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателю города - Петру Первому (Медному всаднику). Она завершится проходом роты Почетного караула по Адмиралтейской набережной в сопровождении Военного духового оркестра Западного военного округа. Завершится праздничный день гала-концертом на Дворцовой площади. Еще один масштабный концерт пройдет на стадионе "Газпром-Арена".

Санкт-Петербург был основан на Заячьем острове в устье Невы 16 (27) мая 1703 года, в этот день была заложена Петропавловская крепость, чтобы огнем орудий перекрывать фарватеры, по которым могли заходить шведские корабли.