Ракета "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" стартует с Восточного в субботу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" №1 ожидается в субботу с космодрома Восточный.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом ДЗЗ "Кондор-ФКА" №1 намечается в 00:14 по московскому времени. Спутник будет выведен на орбиту высотой 500-550 км.

Как сообщали в "Роскосмосе", данный пуск станет вторым для ракет семейства "Союз-2" полностью на новом и высокоэкологичном топливе - нафтиле - и первый для модификации "Союз-2.1а".

Серия спутников "Кондор-ФКА" будет включать в себя два космических аппарата. Второй спутник серии "Кондор-ФКА" №2 планируется запустить в 2024 году.

Космические аппараты "Кондор-ФКА" (разработчик ВПК "НПО машиностроения") предназначены для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.