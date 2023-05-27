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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Четыре пуска ракет-носителей состоятся на космодроме Восточный в 2023 году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В 2023 году на космодроме Восточный будут выполнены четыре пуска ракет-носителей, сообщил министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"На этот год запланированы четыре пуска", - сказал Чекунков журналистам в субботу.

Ранее в субботу ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала в 00:14 мск с космодрома Восточный, она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА".

Восточный Алексей Чекунков
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Новости

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Восточный

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