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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Российский Су-25 был подбит из ПЗРК, но летчик сумел посадить машину

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что штурмовик Су-25 ВКС России во вторник был атакован из переносного зенитного ракетного комплекса после выполнения боевой задачи, однако летчику удалось посадить самолет.

"23 мая 2023 года при возращении после успешного выполнения боевой задачи штурмовик под управлением командира звена авиационной эскадрильи Су-25 был атакован ПЗРК противника", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Летчику удалось стабилизировать повреждённую машину, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку", - сообщили военные.

В ведомстве сообщили, что летчик представлен к ордену "Мужества".

Других подробностей в Минобороны РФ не привели.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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