Мотопараплан упал в Хабаровском крае, погиб пилот

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится в Хабаровском крае после гибели пилота мотопараплана, сообщает в субботу пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

"Около 19 часов на окраине Комсомольска-на-Амуре мужчина совершал полет на мотопараплане, который собрал самостоятельно. В ходе полета он не справился с управлением, в результате чего столкнулся с землей", - говорится в сообщении.

В результате авиапроисшествия мужчина скончался на месте.

Доследственная проверка проводится по части 2 статьи 263 УК РФ.