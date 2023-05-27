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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Мотопараплан упал в Хабаровском крае, погиб пилот

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Доследственная проверка проводится в Хабаровском крае после гибели пилота мотопараплана, сообщает в субботу пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

"Около 19 часов на окраине Комсомольска-на-Амуре мужчина совершал полет на мотопараплане, который собрал самостоятельно. В ходе полета он не справился с управлением, в результате чего столкнулся с землей", - говорится в сообщении.

В результате авиапроисшествия мужчина скончался на месте.

Доследственная проверка проводится по части 2 статьи 263 УК РФ.

Хабаровский край
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