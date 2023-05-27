Кровля горящей мебельной фабрики в Рыбинске обрушилась на площади 3 тыс. кв. м

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Крупный пожар ликвидируют в производственном здании в Рыбинске Ярославской области, сообщает пресс-служба МЧС России в субботу.

"Сегодня вечером поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Поселковая д. 4. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля производственного здания на площади 1500 кв. м", - говорится в сообщении.

Позже на месте пожара произошло обрушение кровли на площади 3000 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

На сайте ГУ МЧС по Ярославской области уточняется, что горит мебельная фабрика.

В ликвидации задействовано более 60 человек и 21 единица техники.