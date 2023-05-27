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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Путин заявил, что РФ не нужны навязанные извне ориентиры или стандарты

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не нуждается в ориентирах или стандартах, грубо навязанные извне, подавляющих российскую самобытность и оригинальность развития.

"Мы с огромным уважением относимся к наследию мировой культуры. В нашей стране просто невозможно представить попытки его "отменить". Но, глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития. Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой", - сказал глава государства в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере "Таврида".

Путин подчеркнул, что "культура, искусство - те сферы, которые призваны объединять людей, - они сегодня оказались в эпицентре геополитического противостояния".

"Все, что связано с Россией пытаются "отменить", вычеркнуть из достояния цивилизации. Тем самым подобные "деятели" наказывают, прежде всего, самих себя, лишают свои народы, своих граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам", - отметил он.

Путин также подчеркнул, что "необходимо бережное, уважительное отношение к своим корням, истокам, стремление уже в современных формах и жанрах переосмыслить и сохранить неповторимое звучание, которым всегда отличалась российская культура".

"Уверен, у вас - у молодых, по-хорошему дерзких, смелых творческих людей - получится сказать свое слово в искусстве, по максимуму раскрыть свои таланты, задать новые тренды, пополнить богатейшее достояние нашей культуры", - добавил президент, поздравляя творческую молодежь с открытием в арт-кластере академии.

Владимир Путин культура
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