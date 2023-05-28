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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Путин в День независимости Азербайджана отметил авторитет Баку на мировой арене

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил своего коллегу Ильхама Алиева по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, информирует в воскресенье сайт Кремля.

"Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня", - говорится в тексте поздравления.

Российско-азербайджанские отношения "вышли на уровень союзнического взаимодействия". "Динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях", - отмечает президент РФ.

Он выразил уверенность, что совместными усилиями Баку и Москва обеспечат "дальнейшее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо наших дружественных народов".

Владимир Путин Ильхам Алиев
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