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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Один человек погиб в ходе артобстрела одного из сел ЛНР

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мирная жительница села Алмазная в Луганской народной республике погибла в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил в воскресенье мэр города Стаханов Сергей Жевлаков.

"Сегодня днем Алмазная подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. К глубокому сожалению, в результате обстрела погибла женщина, 9 мирных граждан получили ранения различной степени тяжести", - сообщил он на своей странице у соцсетях.

Жевлаков уточнил, что в числе раненых есть ребенок десяти лет. "У ребенка ранения спины и головы. Скорая помощь уже доставила раненых в больницу", - сообщил мэр.

ЛНР Алмазная Сергей Жевлаков
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