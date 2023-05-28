Один человек погиб в ходе артобстрела одного из сел ЛНР

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мирная жительница села Алмазная в Луганской народной республике погибла в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил в воскресенье мэр города Стаханов Сергей Жевлаков.

"Сегодня днем Алмазная подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. К глубокому сожалению, в результате обстрела погибла женщина, 9 мирных граждан получили ранения различной степени тяжести", - сообщил он на своей странице у соцсетях.

Жевлаков уточнил, что в числе раненых есть ребенок десяти лет. "У ребенка ранения спины и головы. Скорая помощь уже доставила раненых в больницу", - сообщил мэр.