Три человека погибли в результате обстрела одного из сел ЛНР

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате обстрела села Алмазная в Луганской народной республике, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"К сожалению, скончался еще один мужчина 1949 года, получивший тяжелые ранения при обстреле Алмазной", - сообщила Пащенко на своей странице в соцсетях.

Ранее в представительстве республики в СЦКК сообщали о двоих погибших и восьмерых раненых в результате обстрела села.