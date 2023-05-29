Российские военные уничтожили три склада ВСУ с боеприпасами в зоне СВО

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Три склада с боеприпасами вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожены в зоне проведения специальной военной операции, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"В районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

По его словам, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар (ДНР), Малиновка, Белогорье и Каменское Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 140 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также две гаубицы Д-30", - сказал Конашенков.

Еще один склад боеприпасов ВСУ, сообщил он, уничтожен в районе населенного пункта Отрадное (ДНР).

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его словам, "в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп".

"За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщил Конашенков.

Он сообщил, что на красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка (ДНР).

"Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщил Конашенков.

На донецком направлении, сообщил он, в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

В районе населенного пункта Орловка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сказал Конашенков.

Он сообщил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица Д-30 и две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика".