Мишустин сообщил, что запуск RuStore защитит приложения от санкций

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - После запуска российского магазина приложений RuStore санкции не смогут наносить ущерб российским приложениям, заявил в технопарке "Калибр" в Москве премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сказал об этом финалистам всероссийской программы молодежного предпринимательства "Я в деле". Участница встречи рассказала, что создала мобильное приложение для отслеживания детского здоровья приложение вышло в RuStore, который феврале 2023 года вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений.

"RuStore - это интернет-магазин, который позволяет всем приложения покупать, и, конечно, очень важно, что теперь он наш, импортозамещенный, и санкции не будут наносить ущерб, в том числе приложениям", - подчеркнул Мишустин.

В технопарке премьер-министр осмотрел производственные цеха и ознакомился с продукцией фабрики цифровой печати на ткани "Солстудио индастри". Компания использует цифровую платформу "Print-a-porte", которая позволяет печатать ткань для одежды, интерьера, аксессуаров от 1 метра, по рисункам ведущих российских текстильных художников.

Также Мишустину представили компанию "БАСК" - это ведущий производитель одежды и снаряжения для активного отдыха и работы в холодных регионах. На площадке технопарка "БАСК" осуществляет крой и производит сложные полуфабрикаты, производит пробные партии, а также проводит исследования продукции. Производство "БАСК" является полностью цифровым, а продукцию компании закупают "Газпром", "Роснефть", МЧС России, "Рольф", "Новатэк", "ЛУКОЙЛ", предприятия Крайнего Севера, Якутии.

Российский премьер осмотрел одну из представленных курток, отметив, что она "очень теплая, легкая".

Кроме того, Мишустин осмотрел продукцию "Эвокарго". Компания производит электрический беспилотный транспорт для перевозки грузов на закрытых территориях, в том числе складах, промышленных предприятиях. Более 70% компонентов - отечественные.

На площадке также была организована выставка продукции резидентов технопарка. Среди них, к примеру, "ИТК Эндопринт", которая поставляет протезы для прошедших СВО, позволяющие в разы ускорить процесс реабилитации, производитель кредитных и дебетовых банковских карт "Интехкард", один из крупнейших в России производитель материалов для молекулярно-биологических исследований "Гентерра".