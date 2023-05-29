Мишустин обещал изучить все предложения о совершенствовании работы СМП

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство рассмотрит конкретный план действий по поддержке "пятилетки предпринимательства", предложенной главой государства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

"Сегодня прозвучало много идей, интересных предложений по тому, как совершенствовать работу малого и среднего предпринимательства в России. Мы проанализируем все предложения, которые сегодня были высказаны, подготовим меры и обязательно рассмотрим конкретный план действий по тому, каким образом поддержать пятилетку предпринимательства, предложенную президентом", - сказал он.

"Это будет стимулом как для государства, я имею в виду правительство, федеральных органов власти, региональных властей, так и для предпринимателей. В таком государственно-частном партнерстве подумать, каким образом стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства", - добавил премьер-министр.

Он напомнил, что в этой сфере заняты миллионы граждан.