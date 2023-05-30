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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

На русском языке издали концептуальную книгу Эрдогана

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Впервые на русском языке издана книга действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "Более справедливый мир возможен!".

В книге, выпущенной издательством "Проспект", рассматривается широкий круг вопросов современного мироустройства: мировая несправедливость, проблемы беженцев, международного терроризма и исламофобии в глобальной политике. Уделено внимание теме легитимности, функциональности, эффективности, инклюзивности Организации Объединенных Наций.

Книга, вышедшая в Турции в сентябре 2021 года, основана на концепции "Мир – больше пяти!", выдвинутой Эрдоганом в 2013-2014 годах, когда он еще занимал пост премьер-министра. Под "пятью" турецкий лидер имеет в виду постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Эрдоган считает, что институты, которые несут ответственность за установление глобальной справедливости, работают по инерции. Однако, по его мнению, решить современные проблемы с помощью системы, которая сформирована в соответствии с требованиями прошлого, невозможно. Президент Турции обращает внимание на необходимость всеобъемлющей реформы СБ ООН, который, полагает он, "служит только интересам пяти стран, обладающих правом вето".

Автор убежден: более справедливый мир возможен только при принятии принципиальных, всеобъемлющих мер по реформе ООН, в которой было бы обеспечено справедливое представительство и упразднена "привилегия" вето.

28 мая в ходе второго тура президентских выборов Эрдоган обеспечил себе переизбрание на пост главы государства.

Реджеп Тайип Эрдоган ООН
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