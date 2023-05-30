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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 20%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 20% по сравнению с прошлой неделей, всего зарегистрировано 13,3 тыс. случаев заражения, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 20%, зафиксировано 13,3 тысячи случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон", - сообщили журналистам в ведомстве.

Также там сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 7,7%, зарегистрировано свыше 450 тысяч случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 12,2%.

COVID-19 Роспотребнадзор коронавирус
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