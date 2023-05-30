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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

В Кремле поздравили Павла Гусева с 40-летием на посту главного редактора "Московского комсомольца"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Кремле назвали главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева, руководящего газетой 40 лет, журналистской легендой, одним из самых авторитетных журналистов России.

"Мы абсолютно согласимся с вашей формулировкой, это, действительно, журналистская легенда, это один из самых авторитетных российских журналистов, который на протяжении уже многих десятилетий руководит одной из действительно любимых газет нашей страны", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Гусев, отметил пресс-секретарь президента, использует и свой талант, и свой опыт жизненный и профессиональный, и свой авторитет не только для редакции своего издания, но и вкладывает душу в целом в дух журналистики России.

"Это очень дорогого стоит. И, действительно, мы от всей души поздравляем его с этой датой", - сказал Песков.

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