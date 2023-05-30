Бывший первый зампрокурора Башкирии приговорен к 17 годам колонии за коррупцию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы назначил 17 лет колонии строгого режима бывшему первому заместителю Республики Башкортостан Олегу Горбунову за коррупцию, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговором суда Горбунову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 40 млн рублей", - сообщили агентству в суде во вторник.

Кроме того, Горбунову по приговору на 12 лет запрещено занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, он лишен классного чина "государственный советник юстиции 3-го класса".

Бывшему прокурору Советского района Уфы Рамилю Гарифуллину суд назначил 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 25 млн руб., запретом на занятие должностей на 12 лет и лишением классного чина "старший советник юстиции".

В свою очередь, экс-заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Башкирии Артура Шаретдинова суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 20 млн руб., лишением права на занятие должностей сроком на пять лет и лишением классного чина "старший советник юстиции".

Адвокату Рашиду Сафееву суд назначил восемь лет колонии строгого режима со штрафом 10 млн руб., предпринимателю Феиму Мухитову - семь лет колонии со штрафом 20 млн руб., экс-депутату горсовета Уфы Вадиму Рамазанову - пять лет колонии строгого режима со штрафом 8 млн руб.

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны в получении крупной и особо крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ), даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), посредничестве в даче крупной и особо крупной взятки (п.п. а, б ч. 3 ст. 291.1, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на посредничество при даче взятки (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 291.1).

Гарифуллина суд также признал виновным в злоупотреблении полномочиями, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования за данное преступление.

Горбунов был задержан в октябре 2018 года при попытке вылететь за рубеж. Свою вину он не признал ни в ходе следствия, ни в суде.

По версии следствия, в 2017 году Горбунов и Шаретдинов получили от первого замглавы администрации Уфы Александра Филиппова 10 млн руб. за отмену постановления о возбуждении уголовного дела.

Гарифуллина, как сообщалось, следствие обвинило в получении 5,5 млн руб. в качестве взятки.