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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В Волоколамском округе произошел пожар на спиртзаводе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Волоколамскском округе Подмосковья начался пожар на предприятии "Константа-Фарма М", которое производит спиртсодержащую фармацевтическую продукцию, сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Михаил Сылка.

Предприятие находится в селе Осташево. С завода эвакуировали 30 сотрудников предприятия. По информации чиновника, жертв и пострадавших нет.

Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Его тушат 25 человек личного состава "Мособлпожспаса" и семь единиц техники.

В региональном управлении МЧС уточнили, что пожар произошел днем в двухэтажном бетонном здании размером 40 на 100 метров. "Наблюдается горение пластика на первом этаже, площадь 1000 кв. метров", - говорится в сообщении.

Волоколамск МЧС Московская область Осташево Михаил Сылка
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