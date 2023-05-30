В Волоколамском округе произошел пожар на спиртзаводе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Волоколамскском округе Подмосковья начался пожар на предприятии "Константа-Фарма М", которое производит спиртсодержащую фармацевтическую продукцию, сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Михаил Сылка.

Предприятие находится в селе Осташево. С завода эвакуировали 30 сотрудников предприятия. По информации чиновника, жертв и пострадавших нет.

Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Его тушат 25 человек личного состава "Мособлпожспаса" и семь единиц техники.

В региональном управлении МЧС уточнили, что пожар произошел днем в двухэтажном бетонном здании размером 40 на 100 метров. "Наблюдается горение пластика на первом этаже, площадь 1000 кв. метров", - говорится в сообщении.