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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Религиозную школу эмиссаров Великого Турана закрыли в Петербурге после избиения детей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Незаконную деятельность исламистской школы пресекли в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Отмечается, что пресечена незаконная деятельность эмиссаров медресе (мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение второй ступени - ИФ) протурецкой международной религиозной организации "Сулейманджилар", выступающих за создание под эгидой Турции единого мусульманского государства "Великий Туран", которое включало бы в себя также мусульманские и тюркоязычные регионы России.

По информации ведомства, образовательная программа школы не была согласована с министерством образования РФ, а преподавание велось без лицензий и договоров на обучение с родителями учеников.

"При этом обучение проходило по системе полного пансиона, с постоянным проживанием детей - в основном из семей мигрантов из стран СНГ - непосредственно в медресе и поощрением таким образом вывода их из государственных общеобразовательных учреждений с целью ограничения их общественной жизни и концентрации на изучении норм и канонов ислама в доктрине Турции", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что лидеров региональной ячейки "Сулейманджилар" привлекли к ответственности по ч.4 ст.5.26 КоАП РФ (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства). По факту применения преподавателями "в ходе образовательного процесса мер физического воздействия на учеников и их систематического избиения" возбуждено дело по ч.2. ст.117 (истязание в отношении несовершеннолетнего лица).

По данным СМИ, школа находилась в центре города на Вознесенском проспекте.

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